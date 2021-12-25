Galatasaray, Antalyaspor maçı canlı yayın! İşte ilk 11'ler ve maçtan son bilgiler
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor takımları karşı karşıya geliyor. Saat 16:00'da başlayan müsabaka televizyondan canlı olarak yayınlanıyor. İşte maçtan sıcağı sıcağına gelişmeler...Abone ol
Galatasaray ile Antalyaspor takımları Türkiye Süper Ligi'nin 19. haftasında karşı karşıya geliyor. Maç hızlı başladı.
Saat 16:00'da başlayan Galatasaray Antalyaspor maçı Digitürk platformunda Bein Sports 1 kanalından şifresiz ve canlı olarak izlenebilir.
İşte takımların ilk 11'ler...
Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Aytaç, Feghouli, Halil, Kerem, Mostafa
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Naldo, Doğukan, Güray, Mukairu, Kudriashov, Fredy, Amilton, Bünyamin, Veysel
İki takım arasında oynanan son maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı. Galatasaray ligdeki son maçında Adana Demirspor'a 2-0 yenilmişti. Antalyaspor ise Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.