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Galatasaray, Antalyaspor maçı canlı yayın! İşte ilk 11'ler ve maçtan son bilgiler

Galatasaray, Antalyaspor maçı canlı yayın! İşte ilk 11'ler ve maçtan son bilgiler

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor takımları karşı karşıya geliyor. Saat 16:00'da başlayan müsabaka televizyondan canlı olarak yayınlanıyor. İşte maçtan sıcağı sıcağına gelişmeler...

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Galatasaray ile Antalyaspor takımları Türkiye Süper Ligi'nin 19. haftasında karşı karşıya geliyor. Maç hızlı başladı. 

Saat 16:00'da başlayan Galatasaray Antalyaspor maçı Digitürk platformunda Bein Sports 1 kanalından şifresiz ve canlı olarak izlenebilir.

İşte takımların ilk 11'ler...

Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Aytaç, Feghouli, Halil, Kerem, Mostafa

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Naldo, Doğukan, Güray, Mukairu, Kudriashov, Fredy, Amilton, Bünyamin, Veysel

İki takım arasında oynanan son maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı. Galatasaray ligdeki son maçında Adana Demirspor'a 2-0 yenilmişti. Antalyaspor ise Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.

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