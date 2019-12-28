Galatasaray Antalyaspor maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig'in ilk yarısı bu hafta oynanacak olan maçlarla tamamlanacak. Lig'in 17. haftasında bu akşam Galatasaray Antalyaspor'u konuk edecek.

Galatasaray ile Antalyaspor 47. randevuda. İki takım arasında ligde yapılan 46 maçın 28'ini Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı. İstanbul'daki 23 maçta Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 14-4 üstünlüğü bulunuyor. Şimdi gözler bu akşam oynayacak mücadeleye çevrildi.

GALATASARAY 0-0 ANTALYASPOR

SAAT: 20:00

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Falcao

ANTALYASPOR: Boffin, Salih, Doğukan, Gustavo, Tarık, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan.

Galatasaray'ın 90 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 1-0, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.

İstanbul'daki maçlar

İki takımın İstanbul'da yaptığı 23 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 14-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 müsabakada da berabere kaldı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 47 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi. Bu arada taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 11 lig maçının 5'ini Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti. Öte yandan Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.

İstatistikler

Antalyaspor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kazanan Galatasaray, Nisan 2016'dan bu yana rakibine mağlup olmuyor. Galatasaray deplasmanında çıktığı son 17 Süper Lig maçında da gol yiyen Antalyaspor, bu süreçte rakibini sadece Mayıs 2010'da mağlup edebildi. Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçında beş puan kaybeden Galatasaray, daha önceki 14 iç saha karşılaşmasında sadece dört puan bırakmıştı.

Deplasmanda çıktığı son üç maçta rakip fileleri havalandıramayan Antalyaspor, Süper Lig'de daha uzun bir seriyi en son Kasım 2011-Ocak 2012 arasında yaşamıştı.

Bu sezon Süper Lig'de girdiği net gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesi en düşük takım Galatasaray. Bu sezon Süper Lig'de gollerinin en büyük bölümünü duran top organizasyonlarından bulan takım Antalyaspor.