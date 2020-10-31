Galatasaray-Ankaragücü maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig'in 7. hafta maçında Galatasaray ile Ankaragücü Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Kaşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Galatasaray karşılaşmaya topladığı 10 puanla çıkarken MKE Ankaragücü ise yaptığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi alırken, topladığı 1 puanla son sırada bulunuyor.

Galatasaray-Ankaragücü

(CANLI ANLATIM BURADA OLACAK)

İLK 11'LER

Galatasaray'ın ilk 11'i: Okan Kocuk, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Ömer, Taylan, Etebo, Emre Kılınç, Babel, Diagne

Ankaragücü'nün ilk 11 henüz belli olmadı.