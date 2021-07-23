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Galatasaray, Alexandru Cidaldau'yu resmen açıkladı! KAP bildirisi: Görüşmeler başladı

Galatasaray, Alexandru Cidaldau'yu resmen açıkladı! KAP bildirisi: Görüşmeler başladı

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katıyor. Kulüpten yapılan KAP bildirisinde, Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını duyuruldu.

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Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır. denildi.

"5 yıllık imzalayacak"
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Alexandru Cicaldau'nun menajeri Giovani Becali, Rumen basınına yaptığı açıklamada, "Cicaldau, %100 Galatasaray'da! Bu akşam ayrılıyor ve 5 yıllık sözleşme imzalayacak" dedi.

"6 milyon Euro" iddiası
Romanya Futbol Ligi'nin eski başkanı Mitica Dragomir, bir televizyon programında yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 24 yaşındaki Alexandru Cicaldau için kulübü Universitatea Craiova ile 6 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 pay karşılığı anlaşmaya vardığını söylemişti.

2018'den bu yana Universitatea Craiova forması giyen Alexandru Cicaldau, Gheorghe Hagi'nin akademisinden yetişmişti. Takımında 129 maçta 33 gol ve 21 asist kaydeden 10 numaranın 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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