Galatasaray Alanyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, bu kez rakibiyle Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takım rakibini 3 farklı skorla yenerek turu geçen taraf olmak; Alanyaspor ise yakaladığı avantajı korumak istiyor. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Çeyrek finalde rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek ve zorlu mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray; Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray - Alanyaspor muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera (Okan), Şener, Donk, Ahmet, Linnes, Lemina, Taylan, Sekidika, Belhanda, Onyekuru, Adem

Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Caulker, Kaan, Salih, Siopis, Campos, Bakasetas, Fernandes, Cisse