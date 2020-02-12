Galatasaray Alanyaspor Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, bu kez rakibiyle Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takım rakibini 3 farklı skorla yenerek turu geçen taraf olmak; Alanyaspor ise yakaladığı avantajı korumak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Çeyrek finalde rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor ve zorlu mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray; Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray: 1 - 0 :Alanyaspor (İlk yarı oynanıyor)

9' GOLLL!! Sağ kanatta Ömer Bayram'ın ortasında ceza sahası içinde iyi hareketlenen Emre Akbaba, güzel bir kafa vuruşuyla golü atıyor.

Stat: Türk Telekom

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Saat: 20.30

Yayın: A Spor

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Feghouli, Adem Büyük

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Djalma, Bammou