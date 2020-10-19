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Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de 5. haftanın kapanış mücadelesi heyecan dolu bir maça sahne oluyor. Galatasaray, sahasında Süper Lig'de haftaya lider giren Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takımda kazanarak haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Türk Telekom Stadı'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek ve zorlu karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak giren ancak sonrasındaki 2 karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, haftaya 7 puanla 4. sırada; sezona iyi bir başlangıç yapan ve 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Alanyaspor ise haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Galatasaray - Alanyaspor

Stat: Türk Telekom
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu
Saat: 20.00
Yayın: beIN SPORTS 1

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