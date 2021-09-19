Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u ağırlıyor. Aslan, taraftarı önünde rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak ve Lazio maçında yakaladığı morali sürdürmek istiyor. Alanyaspor ile ilk maçını kazanan Bülent Korkmaz'ın öğrencileri ise deplasmanda puan ya da puanlar arıyor. Peki; Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda 16.00'da başlayacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray'ın Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 2 galibiyet ve 2 beraberlikle elde ettiği 8 puanı bulunuyor. Akdeniz temsilcisinin ise ikişer galibiyet ve yenilgisinin karşılığında 6 puanı var.

Galatasaray - Alanyaspor

Stat: Türk Telekom

Hakem: Abdulkadir Bitigen

Saat: 16.00

Yayın: beIN Sports 1

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou