Galatasaray Alanyaspor maçı (CANLI İZLE)

Hafta içi Tuzlaspor'a yenilen Galatasaray Süper Lig'de Alanyaspor'u yenerek yeniden moral bulmak istiyor. Alanyaspor'da bu önemli mücadele öncesi Papis Cisse cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray ile Alanyaspor'un oynayacağı bu kritik maçın canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde olacak.

Galatasaray, Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Tuzlaspor'a Türkiye Kupası'nda 2-0 kaybeden Sarı-Kırmızılı takım Alanyaspor'u yenerek moral bulmak ve haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Alanyaspor ise Galatasaray deplasmanında rakibini mağlup etmek istiyor.

Galatasaray 0-0 Alanyaspor (CANLI ANLATIM)

MAÇ BAŞLAR BAŞLAMAZ SİZLERLE OLACAĞIZ

Galatasaray - Alanyaspor muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Emre Mor, Ömer, Adem

Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Campos, Bammou

Mücadele ettiği Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takımın, ligde beşer galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgisi bulunuyor.

Haftaya 20 puanla 8. sırada giren Galatasaray, 13 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan toplayan Akdeniz temsilcisini ağırlayacak.

Beş oyuncunun sakatlığı bulunuyor

Galatasaray’da 5 futbolcu, sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor’a karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte aşil tendonundaki ağrıdan dolayı uzun süredir takımdan ayrı kalan Radamel Falcao’nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Florin Andone, Christian Luyindama, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli, yarınki müsabakada görev yapamayacak. Uzun süreli sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan ancak lisansı çıkarılmayan Emre Akbaba da karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Sakatlıkları geçen Şener Özbayraklı ve Mario Lemina, Alanyaspor maçının kadrosunda yer alabilecek.

İki futbolcu kart ceza sınırında

Galatasaray’da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, yarınki müsabakada kart görmeleri durumunda 15. haftadaki MKE Ankaragücü müsabakasında forma giyemeyecek.

Son 4 resmi maçı kazanamadı

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakada galibiyet alamadı.

Son galibiyetini 9 Kasım’da Süper Lig’de Gaziantep FK’ye karşı elde eden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 4 karşılaşmada ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Söz konusu süreçte Süper Lig’de Medipol Başakşehir’e 1-0, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor’a 2-0 yenilen Galatasaray, ligde Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.