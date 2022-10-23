Galatasaray Alanyaspor (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Geride kalan haftalarda 17 puanla 8.sırada bulunan Sarı-Kırmızılılar taraftarlarının desteği ile maçı kazanarak üst sıralardan kopmak istemiyor. Rakip Alanyaspor ise zorlu deplasmanda galibiyetle dönerek orta sıralardan kurtulup çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Maça saatler kala futbolseverler Galatasaray Alanyaspor maçı bilgilerini araştırmaya devam ediyor. İşte zorlu mücadelenin tüm detayları...

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GALATASARAY ALAYANSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

GALATASARAY 0-0 ALAYANSPOR

9'Soldan Oliveira'nın kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı.

8'Kazımcan'ın ceza sahasına gönderdiği topa Icardi'den önce savunma dokundu, korner.

7'Soldan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunu Sacha Boey ceza sahası dışında kontrol etti. Uzaktan sert şutu kaleci Runar Alex Runarsson çıkardı.

6'Savunma arkasına gönderilen topa Rashica, hareketlendi ama savunma araya girdi, korner.

5'Sağdan Efencan'ın ceza sahasına gönderdiği top kaleci Muslera'da kaldı.

4'Galatasaray golü buldu ama ofsayt! Soldan Kerem'in şutu savunmadan döndü. Dönen topu Mertens tamamladı ama ağlara giden top GOL değeri kazanmadı.

3'Galatasaray'da Mertens rakip yarı alanda yerde kaldı, faul.

1' Galatasaray şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

Maçta ilk düdük geldi ve zorlu mücadele başladı... İki takımada başarılar

Galatasaray-Alanyaspor maçı ilk 11'ler

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sergio Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

ALANYASPOR: Runarsson, Yusuf, Fatih, Furkan, Rassoul, Lusamba, Fer, Efkan, Efecan, Candeias, Ahmed Hassan

Galatasaray-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında Galatasaray, Alanyaspor'u bu akşam 20.00'de Nef Stadyumu'nda konuk edecek. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği kritik karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray: 7 Alanyaspor: 3

Galatasaray ile Alanyaspor, lig tarihinde13. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-Kırmızılı ekibin galibiyet sayılarında 7'ye 3 üstünlüğü var. 2 mücadeleise berabere sonuçlandı.

Alanya varsa sıkıntı var

Aslan'ın başı kendi evinde Alanya ile dertte! Sarı-Kırmızılı ekip, son iki sezonda Alanyaspor'u evindekonuk ettiği iki karşılaşmayı da kaybetti. Ondan önceki 4 iç saha maçında ise Galatasaray galip gelmişti.

Palabıyık'la 16 maç kayıp

Hafta içinde hakemlerden dert yanan Galatasaray'ın Alanya ile oynayacağı maça Ali Palabıyık'ın verilmesi, SarıKırmızılı camiada tepki çekmişti. Cim Bom, Palabıyık'ın düdük çaldığı 28 lig maçında 12 kez kazanırken, 16 kez puan kaybetti; 12 beraberlik 4 de yenilgi elde etti.

Kerem&Boey kart görürse...

Galatasaray'ın iki genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey, Alanyaspor karşısına kart sınırında çıkacak. Bu oyuncular bugün kart görürse, haftaya Karagümrük deplasmanında cezalı duruma düşecekler. Alanya'da iseFurkan, Efecan ve Candeias sınırda, haftaya Gaziantep'i konuk edecekler.

Okan Buruk 8'de 2 yaptı

Teknik direktörlük kariyeri boyunca Alanyaspor karşısına 8 kez çıkan Okan Buruk, 2 galibiyet 3 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Farioli ise Karagümrük ve Alanya'nın başında 3 kez Galatasaray'a karşı kulübedeydi ve bu 3 maç da beraberesonuçlandı. İki teknik adam ilk kez karşı karşıya geliyor.

Deplasmanda yüzü gülmüyor

Konuk ekip Alanyaspor deplasman maçlarında sorun yaşıyor. Dış sahadaki son 4 mücadelede galip gelemeyen Güney temsilcisi, üst üste 3 maçını kaybetti ve bu süreçte gol bileatamadı. Alanya'nın bu sezon deplasmandaki tek galibiyeti ilk hafta 4-2'lik skorla Karagümrük karşısındaydı.