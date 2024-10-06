Galatasaray - Alanyaspor / Canlı

Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'ndeki son karşılaşmalarından beraberlikle ayrılan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında alanyaspor'u konuk ediyor.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor.

Galatasaray 1 - 0 Alanyaspor

Mücadelede ilk yarı sona erdi.

39'Galatasaray bu bölümde 2. gol için baskısını artırdı.

27'GOL! Gabriel Sara'nın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Yunus Akgün, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu kalecinin üstünden aşırtarak ağlara gönderdi.

24'Mertens'in pasında Yunus Akgün sağ çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Ertuğrul topu güçlükle kornere çeldi.

20'Galatasaray bu bölümde oyunu Alanyaspor sahasına yıktı ve rakibine büyük baskı kurdu.

16'Gabriel Sara'nın pasında topla buluşan Mertens kaleye sert bir şut gönderdi ama kaleci Ertuğrul sağına uzanarak topu çeldi. Ertuğrul'dan dönen top Jacobs'un önünde kaldı. Jakobs'un şutu savunmadan döndü ve tehlike uzaklaştırıldı.

13'Galatasaray oyunun bu bölümünde arka arkaya kornerler kazanıyor.

7'Gabriel Sara'nın ceza yayının hafif sağ çaprazından kullandığı serbest vuruş barajdan döndü.

5'Mücadelenin ilk 5 dakikası orta alanda top kapma mücadelesi ile geçti.

1'Mücadeleye Alanyaspor'un vuruşuyla başladı.

Galatasaray - Alanyaspor ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Barış, Icardi

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Augusto, Efecan, Yusuf, Cordova

Ligin en golcü takımı oldu

Sarı-kırmızılılar, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK, Fenerbahçe ile Kasımpaşa'ya da 3'er gol attı. Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

11 maçta kalesini gole kapatamadı

Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK maçında 1, RFS karşılaşmasında da 2 kez topu ağlarında gören "Cimbom", Süper Lig'de ise Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Gazinatep FK ve Fenerbahçe'den 1'er gol, Kasımpaşa'dan da 3 gol yedi. Galatasaray, bu sezon sadece Süper Lig'in 5. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kalesini gole kapatabildi.

Galatasaray ve Alanyaspor 17. randevuda

İki takım arasında geride kalan 16 lig maçında sarı-kırmızılılar 10, turuncu-yeşilliler ise 3 galibiyet aldı.

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de Pazar günü 17. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 10, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 16 maçta sarı-kırmızılı takımın 39 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.

İstanbul’da rakibine üstünlük kurdu

RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Seyrantepe'deki 8 maçın 5'ini ev sahibi takım kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. Bir mücadelede ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.

İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 21 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 6 gol atabildi.