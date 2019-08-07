Galatasaray Akhisarspor TFF Süper Kupa maçı hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor, Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray - Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa finalinin canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor, başkent Ankara'da karşı karşıya gelecek.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin mücadelesine sahne olacak.

Galatasaray, geçen sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşırken, Akhisarspor Türkiye Kupası'nda final oynadı.

Eryaman Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Karşılaşma ATV'den naklen şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Galatasaray 9'uncu, Akhisarspor ikinci kez oynayacak

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa'da 9'uncu, Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ise ikinci kez mücadele edecek.

Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa maçında Beşiktaş'a yenilen sarı kırmızılı takım, daha sonra 2008'de yine Almanya'da, Duisburg kentinde yapılan kupa maçında Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray rakibine üstünlük sağlayarak ilk kez Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.

Sarı kırmızılı takım, 2012-2016 yıllarında üst üste 5 kez Süper Kupa'da mücadele verdi. 2012'de Erzurum ve 2013'te Kayseri'de Fenerbahçe karşısında kupayı kazanan Galatasaray, 2014'te ise Manisa'da oynanan maçta sarı lacivertli takıma penaltılarda mağlup oldu.

Galatasaray, 2015'te Ankara'da Bursaspor, 2016'da ise Konya'da Beşiktaş karşısında kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Sarı kırmızılı takım, geçen yıl da Konya'da oynanan maçı penaltılarda Akhisarspor'a kaybetti.

İkinci kez karşılaşacaklar

Galatasaray ile Akhisarspor, TFF Süper Kupa'da ikinci kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçen yıl Konya'da oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı.

Uzatma bölümünde de takımlar skoru değiştirmeyi başaramayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Akhisarspor, kupanın sahibi oldu.

AKHİSARSPOR - GALATASARAY

STAT: Eryaman

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 21:30

YAYIN: ATV

AKHİSARSPOR: Gökhan, Vrsajevic, Cocalic, Alperen, Kadir Keleş, Rotman, Aykut, Bjarnason, Burhan Eşer, Erhan, Onur Ayık

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Seri, Belhanda, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ryan Babel