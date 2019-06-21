Galatasaray Adem Büyük'le anlaştı taraftar kıyameti kopardı
Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Adem Büyük ile her konuda anlaşmaya varırken sarı kırmızılı taraftarlar kıyameti kopardı.
Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor ile anlaşan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Adem Büyük ile el sıkıştı.
Adem Büyük Galatasaray ile anlaștı haberlerine menajerinden yalanlama geldi. Tecrübeli futbolcunun Menajeri Erdem Karagöl, ‘Adem'in Galatasaray ile anlaştığı haberleri gerçeği yansıtmıyor. Galatasaray ile herhangi bir görüșmemiz olmadı.’ dedi.”
Yeni sezonda Galatasaray forması giyecek: Adem Büyük'ün menajeri her ne kadar bu transferi yalanlasa da tecrübeli futbolcunun önümüzdeki sezonda Galatasaray forması giyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.
2 yıllığına el sıkışıldı: Hem yerli rotasyonunu arttırmak hem de kadro genişliğini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın 32 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllığına Türk Lirası üzerinden anlaştığı belirtildi. Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin 28 kişilik kadroda 14 yerli oyuncu bulundurması zorunlu.