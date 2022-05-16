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Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Ligde tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, taraftarı önünde kazanmak istiyor. Adana Demirspor ise evine puan ya da puanlarla dönmenin peşinde. Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Galatasaray - Adana Demirspor

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Mohamed

Adana Demirspor: Muric, İsmail, Samet, Tayyib, Rassoul, Gökhan, Sinan, Belhanda, Yunus, Bjarnason, Balotelli

Geride kalan 36 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşayan Galatasaray, haftaya 48 puanla 13. sırada girdi. Adana Demirspor ise 36 müsabakada topladığı 52 puanla 9. sırada bulunuyor.

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