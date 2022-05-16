Galatasaray Adana Demirspor CANLI İZLE maçın golleri ve geniş özeti
Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Ligde tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, taraftarı önünde kazanmak istiyor. Adana Demirspor ise evine puan ya da puanlarla dönmenin peşinde. Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 20.00'de başlayan müsabakayı Sarper Barış Saka yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.
Galatasaray: 1 - 1 :Adana Demirspor
(İlk yarı sona erdi)
30' GOOLL!! Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı! Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından çektiği şutunda Samet Akaydin'in eline çarpması sonrası Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Bafetimbi Gomis sol köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
11' DİREK! Adana Demirspor, Mario Balotelli ile gole yaklaştı! Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Mario Balotelli'nin sol ayağı ile yaptığı plase vuruşta top üst direkten tekrar sahaya döndü.
9' GOOLL!! Adana Demirspor, Yunus Akgün'ün attığı golle öne geçti! Marcao'dan kaptığı top sonrası Matias Vargas'ın bekletmeden savunmanın arkasına gönderdiği ara pasta Yunus Akgün sağ çaprazdan yerden yaptığı sert vuruşla topu Fernando Muslera'nın kapattığı köşeden ağlara gönderdi.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Pulgar, Berkan, Halil, Babel, Kerem, Gomis
Adana Demirspor: Muric, Semih, Samet, Deli, Alper, Gökhan, Belhanda, Vargas, Yunus, Bjarnason, Balotelli
Geride kalan 36 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşayan Galatasaray, haftaya 48 puanla 13. sırada girdi. Adana Demirspor ise 36 müsabakada topladığı 52 puanla 9. sırada bulunuyor.