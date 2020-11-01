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Galatasaray 3 puan aldı, 3 sakat verdi

Galatasaray, Babel'in attığı golle Ankaragücü'nü 1-0 yenerken 3 fire verdi. İşte sakat futbolcuların son durumu...

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Süper Lig'in 7. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray, Babel'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Sarı Kırmızılılarda Ankaragücü maçında sol üst ön adale grubunda ağrı hisseden Marcao ve girdiği ikili mücadele sırasında sol kasık adalesinde ağrı hisseden Marcelo Saracchi’nin tedavilerine başlandı.

Ayak bileğinde darbeye bağlı ağrı oluşan Emre Taşdemir ise günü tedavi ile geçirdi.

Üç futbolcunun da sakatlıklarının ciddiyeti yarın yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

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