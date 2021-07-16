Galata Kulesi, Çamlıca Kulesi ve Ayasofya Meydanı'nda 15 Temmuz temalı gösteri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Galata Kulesi, Çamlıca Kulesi ve Ayasofya Meydanı'nd 15 Temmuz temalı gösteriler düzenlendi. Gösterileri izleyenler, duygu dolu anlar yaşadı.
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti.
O gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin meydanlara inmesiyle, darbeciler püskürtüldü. Milletimiz büyük bir kahramanlık öyküsü yazdı.
15 TEMMUZ TEMALI ANMA GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle İstanbul'un simge yapılarında çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.
Etkinlikler kapsamında Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping, Ayasofya Meydanı'nda ışıklı koreografi, Çamlıca Kulesi'nde 15 Temmuz'a ait görsellerle ışık gösterisi yapıldı.
Büyük Çamlıca Camisi'ne ise "Türk Milleti Hep Var Olsun" yazılı mahya yansıtıldı.
DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI
Gösteriyi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.