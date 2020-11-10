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Galata köprüsünde Formula 1 şovu! İzleyenlerin ağzı açık kaldı

Dokuz yıl sonra İstanbul'a dönen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için tarihi yarımadada tanıtım filmi çekildi. Galata köprüsünde adeta şov yapan Formula 1 araçları, İstanbulluları hayran bıraktı.

Formula 1 yarışlarının Türkiye'deki ayağının tanıtım filmi için Eminönü ve Galata Köprüsü'nde çekim yapıldı. Formula1 araçlarını görmek isteyen bazı vatandaşlar Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu. Köprüde sürüş yapan Formula araçları havadan da fotoğraflandı.

Galata köprüsünden geçen Formula 1 araçları adeta şov yaptı. Galata köprüsünde Formula 1 şovu, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00'te gerçekleştirilecek.

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