Galada gerilim! Tuba Büyüküstün ve Derya Pınar Ak arasında neler yaşandı?

Başrollerini Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak’ın paylaştığı "Sultana" filminin gala gecesine, iki oyuncu arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. 17 Eylül’de izleyiciyle buluşacak yapımın gösteriminde gerçekleşen olay magazin basınında da geniş yankı uyandırdı.