Gain Hamlet'in çıplak afişi kriz çıkardı! Nevşin Mengü sansüre tepki gösterdi Twitter yıkıldı
GAİN’de yayınlanan Hamlet dizisi çıkalı 1 gün bile olmazken ortaya çıkan sansür krizi sosyal medyayı karıştırdı.
William Shakespeare’in Hamlet adlı eserinden uyarlanan, 2 ay önce Kaan Müjdeci’nin yazıp yönettiği; oyuncu kadrosunda ise Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu ve Hatice Aslan gibi isimlerin bulunduğu yerli dizi Hamlet, dün mobil kullanım odaklı dizi ve film yayın platformu GAİN’deki yerini aldı.
Dizinin kalitesi ve uluslararası bir dizi festivalinde Türkiye’yi temsil eden ilk yapım olması gibi konuların dışında en çok konuşulan şey, dizinin afişine gelen sansür oldu.
Sansür sonradan yetkililerin yaptırımıyla mı uygulandı yoksa önceden “ne olur ne olmaz” denerek mi ayarlandı bilinmiyor.
Dizinin afişinde oyuncu Elit İşcan uzanırken arkasında da Erdal Beşikçioğlu gözüküyor.