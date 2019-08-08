Gabar Dağı'nda bulunanlar 45 milyon yıllık çıktı Şırnak tarihini değiştirecek keşif
ŞIRNAK''ın Cudi Dağı'nda geçtiğimiz haftalarda bulunan salyangoz fosilleri gündem yaratırken, bu sefer de Gabar Dağı'nda 45 milyon yıllık deniz canlılarına ait fosiller keşfedildi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Şırnak, son günlerde terör ve çatışmalardan ziyade bulunan fosillerle gündeme geliyor. Son olarak Gabar Dağı'nda bulunan deniz canlılarına ait fosiller, hem şaşkınlık yarattı hem de bölgede daha önceden deniz olduğu iddiasını gün yüzüne çıkardı.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, Gabar Dağı bölgesinde deniz canlılarına ait olduğu belirtilen fosiller buldu. Sipahi, bulduğu fosillerin 45 milyon yıllık olduğunu iddia ederek, bunun geçmişte, bölgedeki deniz varlığını kanıtlar niteliğinde olduğunu söyledi.
Akdeniz’den yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki 1848 metre rakımlı Gabar Dağı’nda bulunan, soyları tükenen bilimsel adları 'Nummulites' ve 'Alveolina' olan kök ayaklı deniz canlılarına ait kalıntılar şaşkınlık yarattı.
Fosillerin, günümüzden milyonlarca yıl öncesinde var olan Tetis Okyanusu'ndaki kalıntılar olabileceğini anlatan Sipahi, "Zaman içerisinde birbirinden uzaklaşan kıtalar yeni denizler oluştururken, birbirine yaklaşan kıtalar, aralarında bulunan denizin kapanıp yok olmasına neden olurlar." dedi.