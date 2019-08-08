Gabar Dağı'nda bulunanlar 45 milyon yıllık çıktı Şırnak tarihini değiştirecek keşif

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Şırnak, son günlerde terör ve çatışmalardan ziyade bulunan fosillerle gündeme geliyor. Son olarak Gabar Dağı'nda bulunan deniz canlılarına ait fosiller, hem şaşkınlık yarattı hem de bölgede daha önceden deniz olduğu iddiasını gün yüzüne çıkardı.