G20 Liderler Zirvesi'nden dikkat çeken fotoğraflar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi...

"Mevcut sistem, güvenlik ve refahı güvence altına almada yetersiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede 10 yıl önce oluşturulan MIKTA’nın ortak vizyon ve değerler temelinde önemli mesafe kat ettiğini vurguladı. Erdoğan, mevcut küresel sistemin ve uluslararası kuruluşların dünyada barış, güvenlik ve refahı güvence altına almada yetersiz kaldığının görüldüğünü ifade etti. Erdoğan ayrıca terörizm, İslam düşmanlığı gibi yayılan problemlerin daha adil bir dünyanın inşa edilmesi için MIKTA’nın sorumluluğunu artırdığına dikkat çekti. Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de eşlik etti.