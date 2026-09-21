Futbolu bırakmıştı! Necip Uysal yeni kariyeri için ilk adımı attı

Altyapısında yetiştiği Beşiktaş'ta toplam 22.5 yıl top koşturan ve geçtiğimiz aylarda futbola veda eden Necip Uysal, yeni kariyeri için ilk adımı attı.

Emekli olan 35 yaşındaki Necip Uysal, antrenörlük kursuna başladığı ana ait görseli sosyal medya hesabından paylaştı.

Necip Uysal, saha içerisindeki tecrübesini bu kez teknik ekibin bir parçası olarak aktarmaya hazırlanıyor.

2004 yılında Beşiktaş'ın kapısından giren Necip Uysal, siyah-beyazlılarla 2009'da profesyonel sözleşme imzalamıştı.

NECİP UYSAL'IN BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş formasıyla toplam 466 maça çıkan Necip Uysal, 6 gol ve 19 asistlik skor katkısı da vermişti.

Uysal, siyah-beyazlı forma ile 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşamıştı.