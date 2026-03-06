BIST 12.858
"Futbolda bahis" ve "şike" iddiasına ilişkin davada 5 tahliye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına ilişkin kulüp yöneticileri ve futbolcuların da aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada 5 tutuklu sanığın tahliyelerine karar verildi.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Tahliye kararı verilen isimler

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Ankaraspor'un sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Teknik Sorumlusu Volkan Erten, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Nazilli Belediyespor Antrenörü Gürhan Sönmez'in tahliyesine hükmetti.

Duruşma eksik hususların giderilmesi için 8 Mayıs'a ertelendi.

