Futbolcu cinayetinde tutuklanan İzzet Yıldızhan'ın ifadesine ulaşıldı
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin tutuklananlar arasında İzzet Yıldızhan da yer aldı. Tutuklanan Yıldızhan'ın savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı. Yıldızhan ifadesinde, olay gecesi gelen bir telefonla kavgadan haberdar olduğunu, detayları ise daha sonra öğrendiğini belirtti. Yıldızhan buluştuğu kişiyi de açıkladı.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak isterken cinayete kurban gitmişti. 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Futbolcu cinayetinde tutuklananlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan da bulunuyor.
tv100 İzzet Yıldızhan'ın savcılık ifadesine ulaştı. Yıldızhan'ın olay günü ve sonrasına dair soruları yanıtlamakta zorlandığı, sık sık “bilmiyorum” ve “hatırlamıyorum” dediği öğrenildi. İşte o ifade...
"20 Mart tarihinde hatırladığım kadarıyla saat 01.00-02.00 sıralarında Metin K. gece beni aradı, Alaattin'in bir kavgaya karıştığını söyledi. Bende İnşallah önemli bir şey yoktur dedim...
Telefonu kapattıktan sonra Bilal Kadayıfçıoğlu’nu aradım ancak ben de kendisine ulaşamadım. Hatırladığım kadarıyla sonrasında Metin’e whatsapp ya da sms atarak Alaattin’den haber var mı diye sordum. Metin’in de cevap verip vermediğini hatırlamıyorum.