Futbol tarihine damga vuran liste! Dünyanın en büyük stadyumları açıklandı, zirvedeki dev...
Dünyanın en geniş kapasiteli stadyumları açıklandı. Zirveye yerleşen dev arena, yalnızca büyüklüğüyle değil, kırdığı tarihi rekorla da dikkat çekti. Avrupa'dan Afrika'ya uzanan listenin başındaki stat, futbol dünyasında gündem oldu. İşte o dev stadyumların listesi...
Kapasitesiyle sınırları zorlayan ve tarihi bir rekora imza atan dev arenalar... Dünyanın en büyük stadyumları listesinin zirvesine adını yazdıran o statların isimleri belli oldu. Peki Türkiye bu listede var mı? İşte rekor kıran stadyumlar...
18. STADE DE FRANCE (Saint-Denis, Fransa)
81,338 KİŞİ
17. SIGNAL IDUNA PARK (Dortmund, Almanya)
81,365 KİŞİ
16. SANTIAGO BERNABEU (Madrid, İspanya)
81,044 KİŞİ
