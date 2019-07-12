Futbol oyuncusu Odell Beckham Jr. ile yakalanan Polyxeni Ferfeli'nin zor anları

Bir dönem Khloe Kardashian ile bir partide kucak kucağa yakalanınca olay olan Amerikan futbol oyuncusu Odell Beckham Jr. Yunan manken Polyxeni Ferfeli ile görüntülendi. Beckham, geçtiğimiz sene, Adidas ile yaptığı beş yıllık 29 milyon dolar değerindeki sponsorluk sözleşmesiyle, NFL tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmalarından birini imzalamıştı.