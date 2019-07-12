Futbol oyuncusu Odell Beckham Jr. ile yakalanan Polyxeni Ferfeli'nin zor anları
Amerikan futbol oyuncusu Odell Beckham Jr. Yunan manken Polyxeni Ferfeli ile görüntülendi. Ferfeli'nin lüks araçtan inerken yaşadığı zor anlar ise kameralardan kaçmadı.
Bir dönem Khloe Kardashian ile bir partide kucak kucağa yakalanınca olay olan Amerikan futbol oyuncusu Odell Beckham Jr. Yunan manken Polyxeni Ferfeli ile görüntülendi. Beckham, geçtiğimiz sene, Adidas ile yaptığı beş yıllık 29 milyon dolar değerindeki sponsorluk sözleşmesiyle, NFL tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmalarından birini imzalamıştı.
Cleveland Browns forması giyen oyuncu Odell Beckham Jr., turuncu renkli Rolls Royce'tan inerken Yunan manken Polyxeni Ferfeli ile görüntülendi. Bir gece kulübüne gitmek isteyen ikiliden Ferferli ise lüks araçtan inerken zor anlar yaşadı.
Leopar desenli mini elbisesi ve derin dekoltesiyle kameralar karşısında frikik vermek istemen yunan mankene arkadaşı yardımcı olsa da pek başarılı olamadı.
İkili, lüks araçlarından zor olsa da inerek Batı Hollywood'da bir gece kulübüne gittiler.