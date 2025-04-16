Futbol dünyasını şoke eden ölüm: Aaron Boupendza hayatını kaybetti! Hatayspor forması giymişti
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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un eski futbolcusu Aaron Boupendza, Çin'de bir binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Deneyimli futbolcunun şüpheli ölümünü araştıran Çin polisi 3 ihtimal üzerinde duruyor. Öte yandan Hatayspor, Boupendza için başsağlığı mesajı paylaştı. Paylaşımda "Huzur içinde uyu kral" ifadesi yer aldı.
Süper Lig'de Hatayspor forması giymiş olan Aaron Boupendza, hayatını kaybetti.
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Rumen basınının haberine göre Çin Süper Ligi ekiplerinden ZJ FC forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, apartmanın 11. katından düştü ve hayatını kaybetti.
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Fanatik Romanya'nın haberinde Boupendza'nın, bu sabah yaşadığı binanın 11. katından düştüğü ve polisin ölümün şüpheli olduğunu aktardığı kaydedildi.
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Haberin devamında polislerin üç ipucu üzerinde ilerlediği belirtilirken, Boupendza'nın intihar etme olasılığının ilk seçenek olarak öne çıktığı yazıldı.
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