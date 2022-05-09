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Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul gözaltına alındı! Eşi gözaltı görüntülerini paylaştı

Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul'un sabah saatlerinde gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Kuytul, emniyete götürüldü.

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Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul'un sabah saatlerinde gözlatına alındı. Gözaltına alındığı haberini eşi Semra Kuytul duyurdu. Vakfı sosyal medya hesabından Kuytul'un sağlık kontrolünden çıkarken çekilen görüntüleri paylaştı.

Alparslan Kuytul gözaltına alındı. Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran eşi Semra Kuytul, "Alparslan Hocamı gözaltına aldılar. Adliyeye gidiyoruz..’" ifadelerini kullandı.

Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında 21 yıla kadar hapis cezası istenen Alparslan Kuytul 2019 yılının Aralık ayında tahliye edilmişti. Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanık hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek”, “özel belgede sahtecilik”, “dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık”, “kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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