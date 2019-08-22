Furkan Vakfı davası! Alpaslan Kuytul için adliye önünde büyük bir kalabalık oluştu
Furkan Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alparslan Kuytul ile beraber 45 kişinin yargılandığı davanın 3. duruşması için adliye önüne gelen sevenleri duruşmayı takip ediyor.
Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un "Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Furkan Vakfı üyeleri adliyenin önünde Kuytul serbest bırakılmasını bekliyor.
Protesto gösterisi yapılması yasaklandı
Adana Valiliği, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu kişilerin yargılanacağı 22 Ağustos tarihi öncesinde eylem ve protesto gösterisi yapılmasını yasakladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Vakfın kurucusu konumunda bulunan Alparslan Kuytul'a ve Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticilerine destek vermek amacıyla, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı adı altında veya bu vakıf ile bağlantısı bulunan şahıslar tarafından, 21 Ağustos günü saat 17.00'den başlayarak 25 Ağustos günü saat 23.59'a kadar, ilimiz genelinde park, bahçe, genel yollar, kamu binaları önleri, sivil toplum kuruluşu önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve bu gibi tüm faaliyetlerin eylem/etkinliklerin yapılmasının ve bu amaçla şehir merkezine gelebilecek olan şahısların ve araçların Adana İl Merkezine girişlerinin Adana Valiliği oluruyla yasaklanmasına karar verildi.
Furkan Vakfı davasında kimler yargılanıyor? Dosyanın içeriği nelerden oluşuyor?
Adana 4.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı başkanı Ali Alagöz ve beraberindeki 44 Furkan Gönüllüsü "suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarından yargılanıyor.
Mahkeme süreci nasıl ilerledi?
Alparslan 8 Şubat 2018 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kuytul hakkındaki iddianame ise tutuklanmasından ancak 6 ay sonra hazırlandı. 3 Ekim 2018 tarihinde dosya "terör dosyası" ve "suç örgütü dosyası" olarak ikiye ayrıldı. 2 dosyadan da tutuklu yargılanan Kuytul terör dosyasından 8 Kasımda çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye aldı. 4 kez ertelenen mahkemenin yargı süreci ise devam ediyor.