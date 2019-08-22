Furkan Vakfı davası! Alpaslan Kuytul için adliye önünde büyük bir kalabalık oluştu

Protesto gösterisi yapılması yasaklandı

Adana Valiliği, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu kişilerin yargılanacağı 22 Ağustos tarihi öncesinde eylem ve protesto gösterisi yapılmasını yasakladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Vakfın kurucusu konumunda bulunan Alparslan Kuytul'a ve Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticilerine destek vermek amacıyla, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı adı altında veya bu vakıf ile bağlantısı bulunan şahıslar tarafından, 21 Ağustos günü saat 17.00'den başlayarak 25 Ağustos günü saat 23.59'a kadar, ilimiz genelinde park, bahçe, genel yollar, kamu binaları önleri, sivil toplum kuruluşu önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve bu gibi tüm faaliyetlerin eylem/etkinliklerin yapılmasının ve bu amaçla şehir merkezine gelebilecek olan şahısların ve araçların Adana İl Merkezine girişlerinin Adana Valiliği oluruyla yasaklanmasına karar verildi.