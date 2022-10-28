Furkan Palalı Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı için kampanya başlattı... Doğum gününde anlamlı hediye
En son 'Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan Furkan Palalı, 27 Ekim doğum gününü çok özel, çok duygusal bir kampanya başlatarak kutladı. 36 yaşına giren Furkan Palalı, hayranları vasıtasıyla kampanya haberini duyurdu.
36 yaşına 27 Ekim'de giren Furkan Palalı, doğum gününü çok anlamlı bir kampanya başlatarak kutladı. Serebral palsi hastalıklı çocukların yararı için kampanya başlattı.
Palalı, Instagram gönderisine, “Bu yıl doğum günümde tüm dileklerim hayallere dokunsun, bu hayallere siz de ortak olun istedim! 27 Ekim’deki doğum günümde yeni yaşımı kutlarken hep birlikte Cerebral Palsy’li çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine destek olalım. Gelin hep birlikte Cerebral Palsy’li çocuklarımızın önündeki engelleri iyiliği paylaşarak kaldıralım" mesajını yazdı.
Furkan Palalı'nın bu kampanyası sosyal medyada çok konuşuldu. Sevenleri Palalı'yı tebrik etti.
Palalı'nın bu davranışının ardından ''Furkan Palalı kimdir?'' sorusu merak edildi.
Furkan Palalı, 27 Ekim 1986 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta eğitimini Konya’da bitirdi. Liseyi Konya Dolapoğlu Anadolu Lisesi’nde okudu. Eğitimi devam ederken Kombassan Konyaspor’un basketbol takımı altyapısında oynamaya başladı, 7 sene boyunca basketbola devam etti. 2000 yılında Tofaş Kulübü’ne transfer oldu, 2 sene da burada oynadı.