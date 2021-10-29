Fulya Zenginer'den takipçilerini sevindiren paylaşım... Hamileliğini duyurdu
Oyuncu Fulya Zenginer, anne olacağının müjdesini verdi.
2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan oyuncu Fulya Zenginer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunun müjdesini verdi. İki Aile, Doktorlar ve Küçük Kadınlar gibi dizilerde rol alan Fulya Zenginer, 2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile evlendi. Mutlu bir evliliği olan Zenginer, dün sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
"Ailenin yeni üyesi bekleniyor"
Eşiyle bebeğinin ultrason fotoğraflarını pozlar veren oyuncu, 517 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Ailenin yeni üyesi bekleniyor. Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel" notunu ekledi.
32 yaşındaki güzel oyuncunun büyüyen karnı dikkatlerden kaçmazken paylaşıma binlerce tebrik yorumu ve beğeni yağdı.
Fulya Zenginer kimdir?
Fulya Zenginer, 21 Temmuz 1989 tarihinde istanbul’da iki çocuklu bir ailede doğmuştur. 10 yaşında iken babasını kaybetmiştir. Zeytinburnu Nuri Paşa İlköğretim Okulundan mezun olduktan sonra Bakırköy Lisesinden mezun oldu. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde lisans eğitimini tamamladı.