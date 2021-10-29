Fulya Zenginer'den takipçilerini sevindiren paylaşım... Hamileliğini duyurdu

"Ailenin yeni üyesi bekleniyor"

Eşiyle bebeğinin ultrason fotoğraflarını pozlar veren oyuncu, 517 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Ailenin yeni üyesi bekleniyor. Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel" notunu ekledi.