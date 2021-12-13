Fulya Öztürk'ün sağlık durumuyla ilgili son açıklama! Koronadan hastaneye kaldırılmıştı

FOX TV'de hafta içi yayınlanan 'Fulya ile Umudun Olsun' programının sunucusu Fulya Öztürk, programın 3 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde yer almayınca ikinci kez koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Bir süredir ekranlardan uzakta olan ve kaldırıldığı hastanede koronavirüs tedavisi gören ünlü sunucu son sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu.