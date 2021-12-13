Fulya Öztürk'ün sağlık durumuyla ilgili son açıklama! Koronadan hastaneye kaldırılmıştı
FOX TV Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu 32 yaşındaki Fulya Öztürk'ün geçtiğimiz günlerde ikinci kez koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Sağlık durumu merak edilen sevilen sunucu son durumu hakkında bilgi verdi.
FOX TV'de hafta içi yayınlanan 'Fulya ile Umudun Olsun' programının sunucusu Fulya Öztürk, programın 3 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde yer almayınca ikinci kez koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Bir süredir ekranlardan uzakta olan ve kaldırıldığı hastanede koronavirüs tedavisi gören ünlü sunucu son sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu.
Daha önce de koronavirüse yakalanan ve ağır geçiren Fulya Öztürk, kötü haberi “Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum” sözleriyle sosyal medya hesabından duyurmuştu. Öztürk, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak yakın zamanda taburcu olacağını müjdeledi. Öztürk paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Acıbadem Maslak Hastanesi'nin tüm çalışanlarının önünde saygıyla eğiliyorum. Özellikle Yasemin ve Ruki beni hiç yalnız bırakmadı. Birkaç gün sonra taburcu olacağım ve buradaki güzel insanlar hiç unutmayacağım. Allah razı olsun hepsinden.''
Öztürk ikinci kez koronavirüse yakalandı
Fulya Öztürk, 3 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümde programda yer almadı. Başarılı sunucunun yayına çıkmaması merak konusu olurken, Öztürk’ün ikinci kez koronavirüse yakalandığı öğrenildi.