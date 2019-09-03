Fuhuştan gözaltına alınan Zuhal Topal'ın gözde damat adayı Birkan Key evlendi
Yayından kalkmadan önce Zuhal Topal'ın sunduğu evlendirme programına katılan ve fuhuştan gözaltına alınmasıyla gündeme gelen damat adayı Birkan Key, geçtiğimiz gün gizemli bir bayanla evlendi.
Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında yarışmacı Sevgi Akiska ile olan çıplak fotoğraflarıyla gündemi sarsan damat adayı Birkan Key, takipçilerine müjdeli haberi duyurdu. Key, sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını paylaştı.
Programda maço tavırlarıyla hafızalara kazınan Birkan Key, eşinin yüzünü gizlediği düğün fotoğraflarını paylaştı. İlk olarak gelinin Diyetisyen İrem Çohadar olduğu iddia edildi ancak Key, bu iddiaları yalanladı.
Key, paylaşımlarının altına ise şu notu düştü: "Dünya evine girdik çok şükür. Artık bana sosyal medyaya da veda vakti geldi. Sizleri çok seviyorum! Selametle, sağlıcakla kalın inşallah"
Reklam mı yapıyor?: Key'in, eşinin yüzünü neden gizlediği henüz bilinmese de, geçmişte adı skandallara karışan damat adayının evlenmesi, kimi takipçileri tarafından reklam olarak nitelendirildi.