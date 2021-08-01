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Fuat Oktay'dan Van için geçmiş olsun ziyareti

Fuat Oktay'dan Van için geçmiş olsun ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen sağanak yağıştan zarar görenler için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Van'ın Başkale ilçesinin Esenyamaç köyünde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan selden zarar görenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Van Başkale'nin Esenyamaç köyünde yaşanan selden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Milletimiz müsterih olsun, devletimiz tüm mağduriyetleri süratle giderecek, yaralara merhem olacaktır." ifadesini kullandı.

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