Fuat Oktay'dan Bingöl depremi açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet Bilgöl'e gitti. Karlıova Devlet Hastanesindeki ziyarete İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve milletvekilleri eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile depremin yaşandığı Bingöl'e gitti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakanlar Soylu ile Kurum Karlıova Devlet Hastanesine geldi, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Oktay ve beraberindekiler burada depremde şehit düşen korucu Cengiz Pullu’nun amcası Mehmet Sait Pullu ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.
Oktay, şehidin amcası Mehmet Pullu'yu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Oktay, şehidin amcası Mehmet Pullu'yu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.