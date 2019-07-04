FSM'deki çalışmalar havadan görüntülendi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan bakım çalışmaları havadan görüntülendi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 50 gün sürecek olan asfalt yenileme çalışmalarında bir hafta oldu. 3 vardiya şeklinde 24 saat aralıksız çalışılan köprüde mevcut asfalt kazındıktan sonra ortaya çıkan metal kumlanarak pastan arındırılıyor.
Pastan arındırılan yüzey iki ayrı izolasyon malzemesiyle boyanıyor. İzolasyon malzemesiyle boyanan yüzey daha sonra özel bir asfaltla kaplanacak. İzolasyon malzemesinin sürülme aşamasında güneşten ve yağmurdan etkilenmemesi için köprü üzerine hareketli çadırlar kuruldu. Çalışmalarda işçiler 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız işlemlere devam ediliyor.
Köprünün tamamlanma ve trafiğe açılış tarihi olarak Karayolları Genel Müdürlüğü 17 Ağustos 2019 tarihini işaret etmişti.
Çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu da devam ediyor.