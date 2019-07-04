FSM'deki çalışmalar havadan görüntülendi

Pastan arındırılan yüzey iki ayrı izolasyon malzemesiyle boyanıyor. İzolasyon malzemesiyle boyanan yüzey daha sonra özel bir asfaltla kaplanacak. İzolasyon malzemesinin sürülme aşamasında güneşten ve yağmurdan etkilenmemesi için köprü üzerine hareketli çadırlar kuruldu. Çalışmalarda işçiler 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız işlemlere devam ediliyor.