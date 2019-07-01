FSM'deki çalışma Metrobüs duraklarını felç etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
FSM'deki çalışma Metrobüs duraklarını felç etti

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışması nedeniyle İstanbulluların toplu ulaşım araçlarına yönelmesiyle metrobüs duraklarında yoğunluk oluşmaya başladı.

FSM'deki çalışma Metrobüs duraklarını felç etti - Sayfa 1

FSM Köprüsü'nde bakım onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 4 şeridin kapatılmasının ardından trafik yoğunluğu devam ediyor. 

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FSM'deki çalışma Metrobüs duraklarını felç etti - Sayfa 2

Sabah saatlerinde işe giden vatandaşların köprüdeki çalışma nedeniyle toplu ulaşım araçlarına yönelmesiyle metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

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FSM'deki çalışma Metrobüs duraklarını felç etti - Sayfa 3

Altunizade metrobüs durağında da vatandaşların metrobüsü tercih etmesiyle durakta adeta insan seli oluştu.

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FSM'deki çalışma Metrobüs duraklarını felç etti - Sayfa 4

Metrobüs durağının yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yoğun trafik oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolları ile Altunizade katılımı durma noktasına geldi.

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