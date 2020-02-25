Frikik vermemek için Helin Avşar göğüslerini çizdi amatör önlem dalga konusu oldu
Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla olay oldu. Avşar, paylaştığı pozda frikik vermemek için aldığı önlem dikkatlerden kaçmadı.
Hülya Avşar'ın şimdilerde modayla ilgilenen kardeşi Helin Avşar sosyal medya hesabından sıklıkla fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.
116
Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, bir süre önce estetik operasyon geçirmişti.
216
Estetik operasyonlarından sonra büyük değişime uğrayan Helin Avşar'ın son hali görenleri şaşırtmaya yetiyor.
316
Son estetik operasyonundan sonra futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'a benzetilen Helin Avşar, saç rengini değiştirerek bu benzetmeden biraz kurtuldu.
416