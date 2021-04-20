'Friends'in yıldızı Jennifer Aniston The Morning Show çekimlerinde yorgunluktan yığıldı!
Yeni projesi The Morning Show'un çekimleri için sete giren ünlü oyuncu Jennifer Aniston, yoğun iş temposundan yorgun düştü.
90'lı yılların unutulmaz dizisi Friends'in yıldızı Jennifer Aniston, şimdilerde Apple Plus imzalı The Morning Show dizisinin ikinci sezonu için kamera karşısına geçti.
52 yaşındaki oyuncu, 36 milyonu aşkın takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Aniston yayınladığı fotoğraf karesiyle ne kadar yorulduğunu gözler önüne serdi.
Sandalyeye yığılmış halde ayaklarını duvara uzatan yıldız oyuncunun fotoğrafına hayranları beğeni yağmuruna tuttu.
The Morning Show konusu ne?
Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon'un yürütücü yapımcılığını ve başrollerini üstlendiği The Morning Show, bir televizyon programının kamera arkasında yaşananlara odaklanıyor. 10 bölümden oluşan dizide, televizyonda günlük sabah programı yapan karakterlerin hayatları konu ediliyor. The MOrning Show 2. sezon çekimleri devam ediyor.