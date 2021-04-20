The Morning Show konusu ne?

Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon'un yürütücü yapımcılığını ve başrollerini üstlendiği The Morning Show, bir televizyon programının kamera arkasında yaşananlara odaklanıyor. 10 bölümden oluşan dizide, televizyonda günlük sabah programı yapan karakterlerin hayatları konu ediliyor. The MOrning Show 2. sezon çekimleri devam ediyor.