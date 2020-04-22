Friends'in özel bölümü için bağış karşılığında sete davet teklifi olay oldu

Jennifer Aniston paylaşımında şunları söyledi:

''All In Challenge kampanyasına katılarak bu dönemde insanların beslenmesine ve sağlığına yardım etmekten dolayı çok heyecanlıyız. Sizi ve beş arkadaşınızı Stage 24'te altımızla birlikte olmaya davet ediyoruz. Özel bölümün çekiminde seyirciler arasında özel misafirimiz olun, diziyle ilgili anılarımızı konuşalım ve eğlenelim. Ve Warner Bros. Stüdyosu'nda tüm Friends VIP deneyimini edinin."