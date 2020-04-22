Friends'in özel bölümü için bağış karşılığında sete davet teklifi olay oldu
Seneler önce ilk yayımlandığı bölümle daha büyük yankı uyandıran Friends dizisinin oyuncuları, salgınla mücadeleye destek olmak için bağış yapma karşılığında dizinin yıllar sonra yeniden hazırlanan özel bölümünün çekimine davet etti.
90'lı yıllara damga vuran fenomen dizi Friends, seneler sonra yayımlanacak özel bölümüyle hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Dizinin bu özel bölümü için ekip, hayranlarını sette ağırlama fırsatı da verdi. Dizi ekibi, bir şanslı kişiyi dizinin çekimleri esnasında Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Matthew Perry ve Lisa Kudrow'u canlı canlı izlemeye davet ediyor.
Friends ekibi, bir şanslı kişiye, beş arkadaşıyla birlikte HBO Max kanalında yayınlanacak özel bölümün çekiminde yer alma fırsatı veriyor. Amaç ise ABD'de koronavirüs salgınıyla mücadele için All-In Challenge kampanyası kapsamında açlık sorunuyla ilgilenen America’s Food Fund adlı kuruluşa bağış toplamak.
Daveti Friends ekibinden Aniston, Cox, LeBlanc, Schwimmer, Perry ve Kudrow kendi Instagram sayfalarında duyurdu.
Jennifer Aniston paylaşımında şunları söyledi:
''All In Challenge kampanyasına katılarak bu dönemde insanların beslenmesine ve sağlığına yardım etmekten dolayı çok heyecanlıyız. Sizi ve beş arkadaşınızı Stage 24'te altımızla birlikte olmaya davet ediyoruz. Özel bölümün çekiminde seyirciler arasında özel misafirimiz olun, diziyle ilgili anılarımızı konuşalım ve eğlenelim. Ve Warner Bros. Stüdyosu'nda tüm Friends VIP deneyimini edinin."