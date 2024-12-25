Free Syria and Brave Leader Mr. Fidan

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın Şam ziyareti Türkiye’nin yeni yönetimi tanıması ve desteğini göstermesi açısından anlamlıydı. Dışişleri Bakanı Sayın Fidan bir anlamda mühür bastı.

Ahmet eş Şara’nın değişimi, hâkî yeşili asker üniformasından takım elbise ve kravatlı devlet adamı profiline geçiş resminin kadrajdaki anlamı oldukça önemlidir.

Ahmet eş Şara’nın dış görüntüsünün modern bir dünya insanı profili olarak yansımasından ziyade zihin yapısındaki değişimi daha çok önemlidir. Yaşanan iç savaş sonrası önemli dersler çıkardığı anlaşılıyor. Hâkî yeşili devrimci görüntüden, takım elbise, beyaz gömlek ve kravatlı devlet yöneticiliğine geçişi görüyoruz.

Bu geçişte büyük abi Türkiye’nin katkısı inkâr edilemez.

Yapıcı ve yol gösterici, intikamcı, dışlayıcı, tepkisel olmayan bu yaklaşım…kucaklayıcı, kapsayıcı, farklı din ve mezheplere karşı saygılı bir profil çizilmesine vesile oldu.

Suriye’nin ve Suriye halkının ihtiyacı olan tamda buydu.

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan Kasiyun Dağı’ndan Şam’ı seyrederken fotoğraf verdi. Kasiyun Dağı’ndan verilen fotoğraf anlamlı bir mesajdı. Türkiye’nin, Suriye’nin yanında olduğu ve desteğini esirgemediğinin mesajıydı.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın, kurmaylarıyla beraber Şam’a yapacağı ziyaret Suriye’nin yeniden inşaası konusunda hız kazandıracak kanaatindeyim.

Türkiye, en başından beri hep sorumluluk aldı, şimdide sorumluluk alıyor. Bu gidişatın yol haritası belirlenmiş durumda. Geçici hükümetin kurulması sükûneti sağlayacak bir anlamda güvenliği ve huzuru getirecektir. Bu süreçte Suriye’de geçiş döneminin düzenli bir şekilde tamamlanması önem taşıyor. İstikrarın temini en önemli konudur. Bunun için ülkede güvenliğin sağlanması kaçınılmazdır.

Suriye’de hiçbir dini veya etnik grubun dışlanmadığı kapsayıcı ve birleştirici yönetimin inşaası gerekiyor. 61 yıllık Baas rejimi ülkede baskı kurmuştu. Yeni dönemde, yeni Suriye’de bütün vatandaşların kimliklerinden ve mezheplerinden bağımsız olarak eşit olması gerekiyor. Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması, ülkede normalleşme ve güvenliğin sağlanması son derece önemlidir.

Suriye’ye yönelik yaptırımlar kalkmalı ki yatırım, finansman, altyapı hizmetleri, sağlık ve eğitim hizmetleri bir an önce hayata geçsin. Türkiye, Suriye’nin yeniden yapılanmasında yardım elini değil kolunu uzatmaktadır.

Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için gereken koşulların oluşturulması ve gereken kolaylıklarında sağlanması önemlidir. Suriyeli göçmenlerin dönebilmesi için ülkenin yeniden inşaaya başlanması, altyapının ayağa kaldırılması, DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütleriyle mücadelenin arttırılması gerekiyor.

PKK/YPG Suriye topraklarındaki enerji kaynaklarını gasp ediyor. Suriye; PKK/YPG ve DEAŞ’ı da topraklarından sürmelidir.