Fransızlar tuhaflaştı! Artık bebeklerine bu Türk isimlerini veriyorlar...

4 TÜRKÇE İSMİN DAHA POPÜLERLİĞİ ARTTI

Popülerliğini yalnızca Dilara ile sınırlı tutmayan bu eğilimde, "Elif", "Leyla", "Aylin" ve "Zeynep" gibi diğer Türkçe isimlerin de Fransız toplumunda daha sık tercih edildiği gözlemleniyor.

SADECE TÜRK KÖKENLİ AİLELERLE SINIRLI DEĞİL

Uzmanlara göre bu artan ilgi, sadece Türk kökenli ailelerle sınırlı değil. Fransızlar ve farklı etnik geçmişe sahip ebeveynler de Türk isimlerine yöneliyor. Bu tercihin arkasındaki temel nedenler arasında ise Türkçe isimlerin derin anlamlar barındırması, melodik yapıları ve güçlü duygusal çağrışımları yer alıyor.