Fransız malları neler? Boykot çağrısı yapılan Fransa ürünleri ve markalar listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı. Peki Türkiye'de satılan hangi ürünler Fransa menşeili... İşte Fransız malları:Abone ol
Türk piyasasında hemen her alanda faaliyet gösteren Fransız şirketleri Macron yüzünden yanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı konuşmada 'Fransız mallarını almayın' dedi. Türkiye piyasasında benzinden mutfak eşyasına, sudan yoğurda kadar bir çok büyük Fransız markası boy gösteriyor. Akaryakıt sektöründe Total ve Elf, otomobilde Peugeot ve Citroen başı çekiyor. Renault model araçlar Fransız markası olsa da Türk ürünü. Aynı şekilde Carrefour Fransız markası olmasına rağmen Sabancı Grubu tarafından işletiliyor. Fransa'nın giyim sektöründe de büyük markaları yer alıyor.
Peki piyasada satılan hangi ürünler Fransa menşeili... İşte boykota hedef olacak Türkiye'deki Fransız markaları;
Benzin: Total, Elf
Süpermarket: Gima, Dia Endi
Yoğurt: Danone, Yoplait
Şişe Suyu: Perrier, Danone, Evian
Mutfak ve diğer ev eşyalar: Tefal, Rowenta
Oto Lastiği: Michelin, Uniroyal, Recamic
Oto Yedek Parça: Valeo
Otomobil: Peugeot, Citroen
Giyim: Lacoste , Givenchy, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, Etam, René Derby, Sonia Rykiel, Cacharel, Daniel Hechter
Çanta: Longchamps, Lancel, Louis Vuitton
Şampuan: L'Oreal, Studio Line, Lancome
Saç ürünleri: L'Oreal, Studio Line, Garnier, Kerastase
Bebek giyim, mama, oyuncak: Bledina, Mellin, Majorette, DPAM, Petit Bateau
Kozmetik: L'Oreal, La Roche Posay, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Vichy
Parfüm: Chanel, Christian Dior, Clarins, Drakkar Noir, Fahrenheit, Lancome,Lavendar Harvest
Cilt Bakım ürünleri: Clarins, Guerlain, Avon, Avene
İnşaat: Ondulin Avrasya (Onduline -Bituline-Isoline), Lafarge, Chryso, Weber Markem
Seyahat: Air France, Club Med, Fransız Kültür Merkezi
Tıraş Bıçağı : BIC
Çakmak:BIC, Cartier
Kırtasiye: BIC, Sheaffer
Spor Ekipmanı: Le coq sportif
Motosiklet, Bisiklet: Peugeot
Dergi: Marie Claire, Elle
Telekom: Alcatel
Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankası)
İlaç firmaları : Sanofi (Aventis&Synthelabo&Pasteur ortaklığı): Servier, Fournier, Guerbet, Pierre