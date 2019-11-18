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Fransız kadın PKK eylemcilerine haykırdı hepsi bir an kalakaldı: Ne mutlu Türk'üm diyene

FRANSA'da Morgane isimli Fransız kadın, PKK'ya destek eylemi yapanlara 'PKK teröristtir' deyip daha sonra 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diye bağırdı. Neye uğradığını şaşıran eylemciler daha sonra kadına tepki gösterdi.

Fransa'nın Toulouse kentinde, PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyen Morgane isimli Fransız kadın, ilk önce şaşıran ve ne yapacağını bilemeyen PKK yandaşlarının tepkisiyle karşılaştı.

'Ne mutlu Türküm diyene'

Fransız kadın terör örgütü yandaşlarının yanına yaklaşarak 'PKK teröristtir' deyip daha sonra 'Ne mutlu Türküm diyene' diye bağırdı.

Fransız polisi müdahale etmedi

Kadını kurtarmaya çalışan iki kişi, terör örgütü yandaşları tarafından müdahaleye maruz kaldı. Olaylar sonrasında Fransız polisi yine şaşırtmadı ve terör yandaşlarına müdahalede bulunmadı.

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