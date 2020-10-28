Fransız futbolcu Adil Rami'den Cumhurbaşkan Macron'a sert sözler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron; İslam ve Türkiye karşıtı sözlerinin ardından kendi vatandaşlarından da tepki görüyor.

Fransız futbolcu Adil Rami, yaptığı açıklamada, "Macron, görüyorum ki bizi pisliğe itiyorsun. Fransa, çok kültürlülük ülkesi. Charlie'ye saldırıları desteklemiyorum ama bugün manşetlere baktığımda ve provokasyonları gördüğümde çok utanıyorum ve çok kırılıyorum" dedi.