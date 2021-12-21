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Fransız ajansı AFP 2021'in en iyi fotoğraflarını seçti! Türkiye'den 3 kare var

Fransız ajansı AFP 2021'in en iyi fotoğraflarını seçti! Türkiye'den 3 kare var

Fransa merkezli haber ajansı AFP, 2021 yılına damga vuran fotoğrafları seçti. Dünyanın dört bir yanından fotoğrafların bulunduğu listede Türkiye'den 3 kare yer aldı. İşte yılın fotoğrafları...

Fransız ajansı AFP 2021'in en iyi fotoğraflarını seçti! Türkiye'den 3 kare var

Irak'ın Kerbala kentinde Şii Müslüman takviminin en kutsal günü olan Aşure'yi anmak için bir araya gelen Müslümanlar

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Fransız ajansı AFP 2021'in en iyi fotoğraflarını seçti! Türkiye'den 3 kare var

Yeni Delhi'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kurbanlar yakılıyor

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Fransız ajansı AFP 2021'in en iyi fotoğraflarını seçti! Türkiye'den 3 kare var

Batı Şeria'daki Ürdün vadisinin üzerindeki kuşlar ve oluşan inanılmaz görüntü

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Fransız ajansı AFP 2021'in en iyi fotoğraflarını seçti! Türkiye'den 3 kare var

Pekin'de, Çin Komünist Partisi'nin 100. yıl dönümü arifesinde gökyüzünde çakan bir şimşek ve sonrasındaki görsel şölen

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