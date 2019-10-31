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Fransa'dan yeni bir skandal açıklama! YPG'ye desteğimiz sürecek

Türkiye'nin Barış Pınarı harekatını kınayan Fransa Ulusal Meclisi, terör örgütü YPG'ye açıkça 'sonsuz' desteklerinin süreceğini ilan ettiler.

Fransa Ulusal Meclisi, Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan karar tasarısını kabul etti.

Barış Pınarı'nı kınadılar 

Ulusal Meclis'te 121 "evet" oyuyla kabul edilen sembolik karar tasarısında, Barış Pınarı Harekatı kınandı. Tasarıya karşı çıkan milletvekili olmadı.

Tasarıda, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalara derhal son verilmesi istendi.

"Fransa'nın YPG'ye sonsuz desteği sürecek"

"Fransa'nın SDG ismini kullanan terör örgütü YPG'ye sonsuz desteğini yinelediği" kaydedilen tasarıda, harekatın DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkma riski taşıdığı iddia edildi.

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