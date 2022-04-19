Fransa'da sandıktan ne çıktı?

Fransa Cumhurbaşkanı adayı Le Pen’in Afrika kökenli bir kadınla fotoğraf çekilirken kadının tenine dokunmamak için parmağını kaldırması, ulusal ve uluslararası basında bir anda gündem oldu. İlginçtir, Le Pen’in ortaya koyduğu bu ırkçı tavır, gündem olmasına rağmen ne Afrikalılar ne de diğer insanlar bu fotoğrafı yadsımadı. Çünkü bu ırkçı tutum, aynı zamanda Afrika üzerindeki Fransız tahakkümünü gösteren ve kimsenin ses çıkarmadığı bir düzenin fotoğrafıydı.

Le Pen, bununla da kalmadı altı milyon Müslüman’ın yaşadığı Fransa’dan İslam'a savaş açtığını tüm dünyaya şu şekilde duyurdu; “İslam’ın tüm çeşitlerine, pratiğine, yayılışına karşıyım. İslam'ı tüm yönleriyle yasaklamak istiyorum. Devletin tüm imkânları seferber edilerek saldırılmalı ve İslam yok edilmeli."

Le Pen’in bu ifadeleri, koruyucusu Allah olan İslam dini için elbette hiç bir anlam ifade etmiyor. Fakat açıklamalar ve yukarıdaki fotoğraf yan yana getirildiğinde ve ikinci tura kalmış iki liderin söylemleri dikkate alındığında, Fransa'nın aynı zamanda kendi ülkesine dinamizm kazandıran milyonlarca vatandaşına da savaş açtığını görüyoruz. Oysa ki din savaşları, Fransa Tarihi'nde oldukça geniş bir alanı işgal eder ve sonuçları itibariyle trajik bir tarihi vesikadır. Dolayısı ile Avrupa'nın orta yerindeki Fransa'da sandıktan; ırkçılık, İslam düşmanlığı ve daha çok sömürü çıktı.

Afrika'nın cebindeki elin ve omuzundaki elin sahipleri kim?

Cezayir, Fransa’nın Afrika’da yaptıklarının en acı ve en taze örneği olsa da bütün bir Afrika kıtasına baktığımızda yapılanların bu köşeye sığmayacak kadar fazla ve dile getirilemeyecek kadar da acı içerdiğini biliyoruz. Esasen Fransa’nın politikası, Afrikalıların birlik olmalarının engellenmesi, Hristiyanlaştırılması ve dillerinin değiştirilmesi üzerine kurgulanmıştı. Fransa bunları başardığı ölçüde o topraklardan nemalanmaya başladı: Bugün Afrika’daki elli dört ülkenin yirmi yedisi Fransızca konuşuyor. 1961’den beri on dört Afrika ülkesinin rezerv para birimi, Fransa merkez bankasında tutuluyor ve bu sayede Fransa Hazinesi, yıllık beş yüz milyar dolarlık bir getiri sağlıyor. Fransız askerleri Afrika’nın; uranyum, demir, altın gibi değerli madenlerinin bulunduğu bölgelerde teknolojik silahlarla varlığını sürdürüyor ve bu kaynakları ülkesine aktarıyor. Birçok Afrika ülkesinde Fransız şirketlere imtiyaz tanınıyor ve her hükümet, Fransız çıkarlarını korumak zorunda.

Fransa da bu çıkarlarını korumak istiyor. Bu nedenle de farklı metotlar deniyor. Batılılaşma, modernleşme, çağdaşlaşma gibi kavramlarla Afrika ruhu çürütülüyor ve Kıta’nın İslamiyet’le 7. yüzyılda başlayan köklü bağları kopartılmaya çalışılıyor. Afrikalıları kendi değerlerinden, kendi ruhlarından ayırmak ve ayartmak için sinsi bir plan uygulanıyor. Öyle ki Afrika’daki İslami okulları kontrol altında tutabilmek için bu okulları Fransa’nın kendisi kuruyor. TV kanalları vasıtasıyla zehir enjekte edilip, pop kültür özendirilerek batılılaşma ithal ediliyor ve müstehcen yayınlar hiç olmadığı kadar yaygınlaştırılıp, meşrulaştırılıyor. Hristiyanlığın yayılması için her şart sonuna kadar zorlanıyor.

Batı, modernleşme, çağdaşlaşma, demokrasi, özgürlük gibi en kullanışlı ve fiyakalı araçlarıyla Afrika’yı; İslam’dan, yeniden dirilişten ve köklerinden, dolayısıyla kendinden uzaklaştırıyor. İslam’ın kendisi gelecekte yaşarken ve Afrika’yı özgürleştirecek yegâne güç İslam iken Afrika, İslam’dan kopartılmaya çalışılıyor.

Medeniyet Tasavvuru Okulu (MTO) kurucusu Yusuf Kaplan, “Batı nesebe (ırka), İslam edebe dayanır.” diyerek İslam’ı hem toplumun varlık nedeni hem de yeniden dirilişin kaynağı olarak görür. Dolayısıyla sahip olduğu kaynağın ve üstlendiği emanetin farkında olan kişinin ciddi bir sorumluluk altında olduğu ortaya çıkıyor.

Bu nedenle, Türkiye’ye Osmanlı’dan mütevellit olarak yöneltilen “Nerede kaldınız?” sorusu, Afrika halkı için samimi bir cevabı hak ediyor. Bir verip on alan Batı’nın karşısına, sağ elin verdiğini sol eline duyurmayanlar çıkıyor ve Afrikalının cebine atılan elin değil, omuzuna atılan kardeş elinin hüküm süreceği yeni bir dönem filizlenmeye başlıyor.