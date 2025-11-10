BIST 10.803
DOLAR 42,23
EURO 48,84
ALTIN 5.549,73
HABER /  DÜNYA

Fransa’da Nicolas Sarkozy adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Fransa’da Nicolas Sarkozy adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Fransa'da "Libya davası" kapsamında suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen ve 20 gündür cezaevinde bulunan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Abone ol

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Temyiz Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcılığı, 21 Ekim'de La Sante Cezaevi'ne giren Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Duruşmaya video konferans yöntemiyle katılan Sarkozy, hüküm giydiği Libya davası kapsamında kendisine yöneltilen suçlamaları bir kez daha reddederek, tutukluluk koşullarının zor olduğunu kaydetti.

Sarkozy, "Cezaevi ile tanışmak için 70 yıl bekleyeceğimi asla hayal edemezdim. Bu çile bana dayatıldı, çektim. (Hapishane koşulları) Zor, bu çok zor." ifadelerini kullandı. Ülkesini sevdiğini dile getiren Sarkozy, "Gerçeğin ortaya çıkması için mücadele ediyorum." dedi.

Savcılığın talebi üzerine mahkeme, Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, adli kontrol koşulları kapsamında Sarkozy'nin Adalet Bakanı Gerald Darmanin ile iletişime geçmesini yasakladı.

Sarkozy'nin bugün cezaevinden çıkması bekleniyor.

Sarkozy 5 yıl hapse mahkum edilmişti

Fransa'da 2007-2012 döneminde cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Paris Ceza Mahkemesi, 25 Eylül’de görülen Libya davasında, Sarkozy’nin “pasif yolsuzluk, kamu fonlarını zimmete geçirmeyi gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı” suçlarından beraatine, ancak “suç örgütü kurmak” suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Sarkozy karara itiraz etse de mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.

Fransa'da 21 Ekim'de cezaevine giren eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin serbest bırakılması için aynı gün başvuru yapılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kentine baskın düzenledi
İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kentine baskın düzenledi
Ordu'da 2 araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Ordu'da 2 araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cumhur ittifakında bir çatlak yok"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cumhur ittifakında bir çatlak yok"
Gaziantep'te sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı
Gaziantep'te sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı
Yeni Şafak gazetesi Aydın Ünal'ın 10 Kasım yazısını kaldırdı Ünal'dan "teknik hata" açıklaması
Yeni Şafak gazetesi Aydın Ünal'ın 10 Kasım yazısını kaldırdı Ünal'dan "teknik hata" açıklaması
Suudi Arabistan, yeni dönem hac sezonu hazırlıklarının yarısının tamamlandığını açıkladı
Suudi Arabistan, yeni dönem hac sezonu hazırlıklarının yarısının tamamlandığını açıkladı
Gürsel Tekin'den Aziz İhsan Aktaş için suç duyurusu
Gürsel Tekin'den Aziz İhsan Aktaş için suç duyurusu
Ermenistan'da liselerde Türkçe seçmeli ders oldu Türkçeye ilgi arttı
Ermenistan'da liselerde Türkçe seçmeli ders oldu Türkçeye ilgi arttı
BeIN Sports'un televizyon binasına silahlı baskın! Kafasına silah dayadı, olayın sebebi belli oldu
BeIN Sports'un televizyon binasına silahlı baskın! Kafasına silah dayadı, olayın sebebi belli oldu
Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Eyüpspor Başkanı dahil 19 şüpheli için tutuklama talebi
Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Eyüpspor Başkanı dahil 19 şüpheli için tutuklama talebi
Ahmed eş-Şara’ya suikast girişimi: Üst düzey yetkili duyurdu
Ahmed eş-Şara’ya suikast girişimi: Üst düzey yetkili duyurdu
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıkladı: ''İsrail 15 Filistinlinin naaşını teslim etti, cenazelerde işkence izi var!''
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıkladı: ''İsrail 15 Filistinlinin naaşını teslim etti, cenazelerde işkence izi var!''